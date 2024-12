Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich nach Verlustserie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag die stark verkürzte Weihnachtswoche freundlich beendet. Viel Bewegung gab es für den deutschen Leitindex nicht, der sich mit einem Gewinn von 0,68 Prozent auf 19.984,32 Punkte verabschiedete. Er stoppte am zweitletzten Handelstag des Jahres aber eine siebentägige Negativserie. "Die Bücher der professionellen Marktteilnehmer sind bereits geschlossen, während sich Privatanleger zwischen den Jahren auch eher weniger an der Börse engagieren dürften", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets das übersichtliche Handelsgeschehen.

Trotz des Kursrückgangs am Montag vor den Feiertagen schaffte der Dax ein Wochenplus von 0,5 Prozent. Für 2024 zeichnet sich ein Anstieg um gut 19 Prozent ab - ungeachtet der jüngsten Gewinnmitnahmen. Nach einem Rekord über 20.500 Punkten Mitte Dezember war das Börsenbarometer zuletzt in eine Korrektur übergegangen. Unsicherheit herrscht vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten amerikanischen Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas.

Der MDax trat am Freitag mit 25.705,13 Zählern auf der Stelle. Auf Jahressicht steht der Index der mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen im Minus - ähnlich wie der Nebenwerte-Index SDax . Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Freitag letztlich um 0,8 Prozent nach oben. In London und Zürich standen ebenfalls Kursgewinne zu Buche.

Damit trotzten Europas Börsen der schwachen Wall Street. Der dortige Leitindex Dow Jones Industrial gab zum europäischen Handelsende um knapp 0,8 Prozent und der technologielastige Nasdaq 100 sogar doppelt so stark nach./gl/he