dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich nach der Weihnachtspause wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Freitag knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit 19.894 Punkten 0,2 Prozent unter seinem Montagsschluss. Kurz vor dem Jahresende dürften die Handelsumsätze weiter eher gering bleiben. Nach einem Rekord über 20.500 Punkten Mitte Dezember war der Dax zuletzt in eine Korrektur übergegangen; Gewinnmitnahmen prägten das Bild zum Ende eines starken Jahres. Unsicherheit herrscht aktuell vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas.

USA: - WENIG VERÄNDERT - An den US-Börsen haben sich die Kurse am Donnerstag nach der feiertagsbedingten Pause kaum bewegt. Der Dow Jones Industrial legte zu Handelsschluss um 0,07 Prozent auf 43.225,80 Punkte zu. Die Spanne vom niedrigsten bis zum höchsten Kurs des Tages lag bei bemerkenswert geringen rund 260 Zählern. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Ende um 0,04 Prozent auf 6037,59 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 21.768,31 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die japanische Börse hat am Freitag zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 1,8 Prozent. In China gab es hingegen leichte Verluste. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten fiel im späten Handel um rund 0,2 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 0,1 Prozent.

DAX 19.848,77 -0,18% XDAX 19.882,60 -0,20% EuroSTOXX 50 4.857,86 0,10% Stoxx50 4.274,15 0,19% DJIA 43.325,80 0,07% S&P 500 6.037,59 -0,04% NASDAQ 100 21.768,31 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,76 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,04 -0,11% USD/Yen 157,70 -0,17% Euro/Yen 164,21 -0,24%

BITCOIN:

Bitcoin 96.181 0,52% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,27 +0,01 USD WTI 69,65 +0,03 USD

