Japans Inflation steigt weiter

In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio zum Jahresende den zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Dezember legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im November hatte die Jahresrate bei 2,2 Prozent gelegen und im Oktober bei 1,8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen noch stärkeren Anstieg der Inflation auf 2,5 Prozent erwartet.

Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio fiel der Preissprung im Dezember noch stärker aus. Hier stieg die Inflationsrate von zuvor revidiert 2,5 Prozent auf 3,0 Prozent und damit etwas stärker als erwartet.

Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als richtungsweisend für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Ein großer Anteil des Anstiegs der Inflation erklärt sich mit höheren Energiepreisen und mit einem starken Anstieg der Kosten für frische Nahrungsmittel.

Die japanische Zentralbank hatte zuletzt den Leitzins im Sommer auf 0,25 Prozent angehoben und seit dem auf diesem Niveau belassen.