Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Magdeburg/Bundestagswahl

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Magdeburg/Bundestagswahl:

"Die AfD, diese Prognose darf gewagt werden, kann von Magdeburg mehr profitieren als alle anderen Parteien. Und somit schreitet die Spaltung der Republik munter voran. Da mutet es fast schon verzweifelt an, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache den Zusammenhalt geradezu beschwört. Genau daran mangelt es in Deutschland wie an kaum einer anderen der Zutaten, die lange Zeit Garanten einer gelungenen demokratischen Mischung gewesen waren."/yyzz/DP/he