Pressestimme: 'Volksstimme' zur Rente

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Rente:

"Jemanden nach 45 Jahren Arbeit die Rente zu kürzen, ist unanständig und obendrein nicht durchsetzbar. Die Älteren dominieren die Wählerschaft; jede Partei, die bei der Rente überdreht, würde von der Macht verbannt. Einerseits. Andererseits ist auch klar, dass Renten-Mehrkosten von 400 Milliarden Euro zu viel sind. Zwei Dinge wären gut machbar. Erstens: mehr Anreize für jene, die gern länger arbeiten wollen. Zweitens: eine bessere Kapitaldeckung, indem ein kleiner Teil der Beiträge in einen breit gestreuten Fonds fließen. Gerecht, aber schon schwieriger umsetzbar ist es, auch Beamte ins Rentensystem zu integrieren.

Mittelfristig muss man auch über Zeiten reden. Entscheidend dabei ist aber die Einzahldauer. Derzeit kann man nach 35 Versicherungsjahren ab 63 Jahren mit Abschlägen in Rente. Das nutzen auch etliche Akademiker, die aber erst mit 25 oder 26 in den Beruf gestartet sind. Will man das ändern, kann man die Mindestversicherungszeit mit steigender Lebenserwartung schrittweise anheben."/yyzz/DP/he