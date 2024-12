Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag in einem impulsarmen Handel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 73,85 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 37 Cent auf 70,23 Dollar.

Kurz vor dem Jahresende ist die Kauflaune am Ölmarkt eher schwach, zumal jüngste Prognosen der Internationalen Energieagentur davon ausgehen, dass der Weltmarkt zu Beginn des kommenden Jahres überversorgt sein dürfte. Experten gehen davon aus, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten eine Förderbeschränkung fortsetzen dürften.

Am Ölmarkt richtet sich der Blick zunehmend auf den Beginn der zweiten Amtszeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump im kommenden Monat. Er hat bereits mit Zöllen gegen die Ölproduzenten Kanada und Mexiko gedroht, während sein ausgewählter nationaler Sicherheitsberater "maximalen Druck" auf den wichtigen Förderstaat Iran ankündigte.

Jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA haben die Preise nicht nennenswert bewegt. Am Freitagabend hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der Woche zuvor deutlich stärker gesunken waren als erwartet. Die Rohölvorräte fielen um 4,2 Millionen auf 416,8 Millionen Barrel. Analysten hatten nur mit einem Rückgang um 0,6 Millionen Barrel gerechnet. Wegen der Weihnachtsfeiertage wurden die Daten zu den Lagerbeständen später als üblich veröffentlicht./jkr/jsl/stk