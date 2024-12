HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu den Aussichten für 2025:

"Neue Regierung in Deutschland, neuer US-Präsident, Hoffnung auf schweigende Waffen in der Ukraine: das Jahr 2025 kommt schwergewichtig daher. Alles ist möglich. Von Frieden in Europa bis zum noch größeren Krieg. Sollte ausgerechnet der misstrauisch beäugte Trump wieder mehr Frieden schaffen? Die Zweifel bleiben, aber wir werden sehen."/yyzz/DP/he