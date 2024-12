WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. Januar 2025

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 10:30 SVN: Verbraucherpreise 12/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/24 HINWEIS DEU: Deutsche Börse - verkürzter Handel bis 14.00 Uhr RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (endgültig) 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3/24 10:00 ESP: Leistungsbilanz 10/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 10/24 HINWEIS "Silvester" Börsen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JANUAR HINWEIS Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JANUAR TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Jährliche Arbeitsmarktstatistik (Schnellmeldung), Jahr 2024 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 12/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 11/24 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 11/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/24 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) HINWEIS CHE / JPN / RUS: Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN USA: Pkw-Absatz 12/24 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur monatlichen Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote) November 2024 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 11/24 09:00 CZS: BIP Q3/4 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) zu Rückblick 2024/Ausblick 2025 mit dem Präsident Dr. Uwe Brandl und dem Hauptgeschäftsführer Dr. André Berghegger, Berlin USA: Neuer US-Kongress tritt zusammen, Washington HINWEIS JPN / RUS: Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JANUAR TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 12/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 12/24 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 1/25 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE GBR: Britisches Parlament debattiert Petition mit Neuwahlforderung USA: Zertifizierung des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahl im Kongress HINWEIS SWE/FIN/RUS: Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz FRA: Sodexo, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2024 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 09:00 AUS: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 14:30 USA: Handelsbilanz 11/24 16:00 USA: ISM Servcies Index 12/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 CHE: Swiss Life: Economic Outlook 2025 (Pk 09.00 Uhr) USA: Technik-Messe CES, Las Vegas HINWEIS RUS: Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Grenke, Neuabschlüsse Q4/24 FRA: Nexans, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/24 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 11/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 (endgültig) 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 12/24 13:00 USA: ADP Beschäftigung 12/24 16:30 USA: EIA Ölbericht 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.12. 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Hybrid-Pressegespräch AOK-Bundesverband zu «AOK-Positionen zur Bundestagswahl 2025», Berlin 10:00 DEU: Online-Pk zur neuen Studie der wirtschaftspolitische Ausblick 2025 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Düsseldorf HINWEIS RUS: Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz 06:30 CHE: VAT, Jahresumsatz 07:15 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig) 07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/24 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/24 CHE: VAT, Q4-Zahlen und Jahreszahlen GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update GBR: Tesco, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 12/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 11/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zum Urheberrechtsschutz von Birkenstock-Sandalen, Karlsruhe CHE: Ernst & Young, Bankenbarometer 2025 (Pk 9.30 h) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 11/24 (vorab) 07:00 FIN: Industrieproduktion 11/24 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 11/24 08:00 ROU: BIP Q3/24 (endgültig) 08:00 SWE: Industrieaufträge 1/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/24 09:00 AUS: Industrieproduktion 11/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 11/24 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/24 11:00 GRC: Industrieproduktion 11/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) gibt alle Zahlen und Fakten zum NRW-Windenergieausbau 2024 bekannt., Düsseldorf 12:00 DEU: Beginn Winterklausur des CDU-Bundesvorstands, Hamburg Unter anderem soll dort eine «Agenda 2030» beschlossen werden, mit der die CDU Deutschland und seine schwächelnde Wirtschaft wieder international wettbewerbsfähig machen will. USA: North American International Auto Show, Detroit USA: Anhörung im Obersten Gericht der USA zum drohenden Aus von Tiktok, Washington ----------------------------------------------------------------------------------------

