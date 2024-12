Aktien Asien/Pazifik Schluss: Überwiegend Verluste - kein Handel in Tokio

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen sind am Dienstag überwiegend mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders deutlich fielen diese in China aus. Das Handelsvolumen war allerdings dünn. Viele europäische Börsen bleiben bis Mittwoch geschlossen. In Tokio fand ebenfalls kein Handel statt.

In China fiel der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten um 1,60 Prozent auf 3.934,91 Zähler. Auf Jahressicht legte der Index allerdings um fast 15 Prozent zu. Das war der erste Gewinn seit der Corona-Pandemie.

Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte am Dienstag um 0,09 Prozent auf 20.059,95 Punkte zu. Mit einem Jahresgewinn von 26 Prozent erzielte er den größten Anstieg seit 2009. In Australien verlor der S&P/ASX 200 am Dienstag 0,92 Prozent auf 8.159,14 Punkte. Auf Jahressicht hat er hingegen um mehr als 7 Prozent zugelegt./he