Aktien New York: Überwiegend freundlich - Kaum Neuigkeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Börsen sind am Dienstag überwiegend freundlich in den letzten Handelstag des Jahres gestartet. Große Bewegungen wird es vermutlich nicht geben, marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen zunächst nicht vor. Auch an Konjunkturindikatoren herrscht Mangel. Zudem hatten bereits am Montag wichtige europäische Börsen zum letzten Mal in 2024 geöffnet, andere handeln nur verkürzt.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,23 Prozent auf 42.669,64 Punkte zu. Auf Jahressicht könnte der Index einen Gewinn von mehr als 13 Prozent einfahren.

Der S&P 500 stieg am Dienstag um 0,09 Prozent auf 5.912,50 Zähler. Im bisherigen Jahresverlauf verbuchte der den breiten Markt abbildende Index einen Gewinn von gut 24 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Dienstag um 0,13 Prozent auf 21.168,54 Punkte nach unten. Sein bisheriger Jahresgewinn beträgt fast 26 Prozent./he