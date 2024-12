Devisen: Euro unter Druck - deutlich unter 1,04 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am letzten Handelstag des Jahres spürbar abgerutscht. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0356 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0389 (Montag: 1,0444) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9625 (0,9574) Euro gekostet.

Wenige Stunden zuvor hatte die Gemeinschaftswährung noch über 1,04 Dollar notiert. Angesichts der dünnen Umsätze sollten die Kursbewegungen aber nicht überinterpretiert werden. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Zudem blieben in vielen europäischen Ländern die Börsen geschlossen, in anderen wurde nur verkürzt gehandelt./he