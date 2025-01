Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Tageshoch über 20.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit frischem Schwung in das neue Börsenjahr gestartet. Die Hürde von 20.000 Punkten ist wieder genommen. Über weite Strecken im Handelsverlauf bremsten allerdings trübe Konjunkturdaten aus China. Dort hat sich die Stimmung im Verarbeitendem Gewerbe im Dezember deutlich verschlechtert.

Letztlich ging das Börsenbarometer auf Tageshoch, mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 20.024,66 Zähler, aus dem Handel. Leichte Unterstützung kam von einem freundlichen Handelsstart in den USA. Die Umsätze hierzulande waren allerdings weiterhin dünn. Aussagekräftigere Kurse wird es wohl erst in einigen Tagen geben, wenn die Investoren wieder verstärkt an die Märkte zurückkehren.

Zum Rekordhoch Mitte Dezember bei etwas über 20.500 Punkten fehlen dem Dax noch rund 500 Punkte. Das Jahr 2024 hatte er aber mit einem Gewinn von knapp 19 Prozent abgeschlossen. Da die ersten Tage und Wochen eines neuen Börsenjahres in der Regel von Optimismus und Kapitalzuflüssen begleitet werden, wie Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets schreibt, hat der Leitindex durchaus weiteres Potenzial.

Der MDax ging mit plus 0,51 Prozent auf 25.718,85 Zähler aus dem Tag. Molnar zufolge könnte 2025 die Zeit der Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe sein. Er erwartet politischen Rückenwind aus Berlin und sieht in den hinteren Reihen daher "sehr viel Aufholpotenzial". Schließlich war 2024 für den Index der mittelgroßen Werte schlecht gelaufen, ebenso wie für den Nebenwerte-Index SDax . Beide hatten auf Jahressicht nachgegeben.

Europaweit wurden am Donnerstag ebenfalls Gewinne verbucht. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,45 Prozent auf 4.917,88 Zähler. Der FTSE 100 in London legte noch etwas deutlicher zu. In der Schweiz wurde noch nicht wieder gehandelt./ck/he