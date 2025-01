Berichte: Video aus New Orleans zeigt nicht Komplizen

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Auch Stunden nach dem folgenschweren Anschlag in der US-Metropole New Orleans ist Medienberichten zufolge unklar, ob der nach seiner Todesfahrt erschossene Täter Komplizen hatte. Zwischenzeitlich prüften die Ermittler laut mehreren Medien ein Überwachungsvideo, auf dem eine verdächtige Gruppe von vier Menschen zu sehen sein soll. Es wurde zunächst vermutet, dass sie Sprengsätze im betroffenen Stadtviertel platziert haben könnten. Kurze Zeit später wurden sie den Berichten zufolge jedoch als Verdächtige ausgeschlossen.

Zuvor hatte FBI-Ermittlerin Alethea Duncan gesagt, man glaube nicht, dass der Fahrer "allein verantwortlich war". Der 42-jährige US-Staatsbürger, der laut US-Präsident Joe Biden wohl von der Terrororganisation Islamischer Staat inspiriert war, war in der Silvesternacht mit seinem Pick-up-Truck durch die Menge feiernde Passanten im beliebten Ausgehviertel French Quarter gerast. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt./vni/DP/zb