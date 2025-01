dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Start ins Jahr 2025

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Am ersten Börsentag des Jahres 2025 wird am deutschen Aktienmarkt mit einem ruhigen Start gerechnet. Viele Investoren sind in der verkürzten Handelswoche noch im Urlaub und dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen. Den Dax taxierte der Broker IG am Donnerstag gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual kaum verändert auf 19.917 Punkte. Das Jahr 2024 war für Dax-Anleger mit einem Gewinn von rund 19 Prozent abermals sehr erfolgreich verlaufen. Aus China kommen zum Jahresstart negative Vorgaben. Dort habe das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts trüber Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden.

USA: - KEIN HANDEL AM 1. JANUAR -

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die Börsen Chinas sind am Donnerstag nach tristen Konjunkturdaten unter Druck geraten. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um mehr als zwei Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten knickte um rund drei Prozent ein. In Japan blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

DAX 19.909,14 -0,38% XDAX 19.830,04 -0,68% EuroSTOXX 50 4.895,98 0,55% Stoxx50 4.308,63 0,62% DJIA 42.544,22 -0,07% S&P 500 5.881,63 -0,43% NASDAQ 100 21.012,17 -0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,17 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0362 0,09% USD/Yen 157,08 -0,07% Euro/Yen 162,77 0,00%

BITCOIN:

Bitcoin 95.354 1,02% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 74,80 +0,16 USD WTI 71,91 +0,19 USD

