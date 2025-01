GNW-News: LeddarTech präsentiert die ADAS-KI-Plattformtechnologie LeddarVision Surround-View auf der CES 2025 in Las Vegas

^QUEBEC CITY, Kanada, Jan. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech

Holdings Inc. (?LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ein Unternehmen für Automobilsoftware, das die patentierte, disruptive, KI- gesteuerte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie

LeddarVision für ADAS-, AD-

und Parkanwendungen anbietet, kündigt an, dass es seine leistungsstarke LeddarVision Surround-View (LVS-2 (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvs-2/)(+) (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvs-2/)) (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvs-2/) auf der CES 2025 (https://leddartech.com/meet-leddartech-at-ces-2025/) vorstellen wird. LVS-2(+) ist ein umfassender ADAS-L2/L2+-Software-Stack für die Rundumsicht auf Autobahnen und in der Stadt, der Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer unterstützt, die Herausforderungen bei der Verbesserung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) zu bewältigen, um strenge Sicherheitsstandards und sich ändernde Verbrauchererwartungen zu erfüllen. Wir stellen vor: LeddarVision Surround-View (LVS-2(+)) LVS-2(+) ist eine umfassende Lösung, die die Einschränkungen herkömmlicher ADAS überwindet. Durch die Bereitstellung von 5V5R-Sensorfusion erweitert diese Technologie die Fahrzeugerfassungsfunktionen und ermöglicht eine vollständige Rundumsicht der Fahrzeugumgebung. Sie ermöglicht es Erstausrüstern und Tier-1- Zulieferern, ADAS-Funktionen zu verbessern, die nun erhöhte Zuverlässigkeit, größere Genauigkeit und verbesserte Erkennung von Fahrzeugen und gefährdeten Verkehrsteilnehmern (VRUs) in komplexen Fahrsituationen bieten. Sicherheit im Straßenverkehr Das Ergebnis ist ein sichereres und intelligenteres Fahrerlebnis. Der LeddarVision Surround-View 5-Sterne-NCAP 2025/GSR 2022 fortschrittlicher Fusions- und Wahrnehmungs-Stack bietet: * Verbesserte Fahrzeugerkennung: Zuverlässige Erkennung von Fahrzeugen und VRUs, selbst in schwer einsehbaren Umgebungen. * Frühwarnsystem: Fähigkeit, durch Fahrzeuge ?hindurchzusehen" und Ein- bzw. Ausscheralarme zu senden, wodurch die Sicherheit des Fahrers erhöht wird. * Erweiterte Abdeckung: Ununterbrochene Front-/Rückbereichserkennung, selbst unter schwierigen Bedingungen wie bei Spurwechseln und eingeschränkter Sicht. LVS-2(+) unterstützt eine Vielzahl von ADAS-Funktionen (AEB, FCW, LDW, LKA, BSD, RCW) und autonomen Fahrfunktionen (ACC, TJA, LCC, HWA, fortgeschrittene Spurwechselmanöver). Die Operational Design Domain (ODD) unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, eine Reichweite von 200 m und eine zuverlässige Leistung auf städtischen und ländlichen Straßen bei unterschiedlichen Wetter- und Straßenbedingungen. Hardware-Plattform * Sensorkonfiguration: 5V5R * Frontkamera: 8 Mpx 120° FoV * Surround-Kameras: 4 x 2-3 Mpx 195° FoV * Radargeräte: 4 x SRR-Eckenradar, 1 x MRR * SOC: TI TDA4VH-Q1-Prozessor (32 TOPS) Immersive Demonstrationen von LeddarTech auf der CES 2025 LeddarTech spricht Besucher mit interaktiven Vorführungen an, um die Einsatzmöglichkeiten von LeddarVision Surround-View zu veranschaulichen: * Interaktives LeddarVision-Dashboard: Erleben Sie die Systemleistung in verschiedenen Klimazonen und bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen. * 360°-Virtual-Reality-Erlebnis: Entdecken Sie in den virtuellen LeddarNavigator für eine vollständig immersive, praxisbezogene Demo. * Live-Vorführungen auf der Straße: Buchen Sie eine Fahrt (https://share.hsforms.com/1JYuCF5KBT_qTWWDW2Vff5Q3s2h6?__hstc=248687512.9f9 d537d174c165d55dccf9bb750d6b8.1723552843011.1732538179632.1732545029112.188& __hssc=248687512.2.1732545029112&__hsfp=1301861490) und erleben Sie LeddarVision in Aktion auf echten Straßen, wo es seine Fähigkeit unter Beweis stellt, komplexe Fahrumgebungen zu bewältigen. Exklusive Vorführungen mit Partnern: Texas Instruments und Arm Die Zusammenarbeit von LeddarTech mit Texas Instruments und Arm bietet einen Mehrwert für seine bahnbrechende Technologie: * Texas Instruments (https://www.ti.com/applications/automotive/adas/overview.html) wird LeddarVision Surround (LVS-2(+)) unter Verwendung des TDA4VH-Q1 (https://www.ti.com/product/TDA4VH- Q1?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-null-null-GPN_EN-cpc- pf-google-ww_en_cons&utm_content=TDA4VH-Q1&ds_k=TDA4VH- Q1&DCM=yes&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA57G5BhDUARIsACgCYnzykiGhW_ja- HedS4msK75ew4e5UD_YYyjBkXccHkbTa-6lV8cn8WQaAvNxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds)- Prozessors vorführen und dabei die Fähigkeiten zur Sensorfusion und die Leistung der Edge-KI hervorheben. * Arm (https://www.arm.com/markets/automotive) Technologie treibt LeddarVision Surround auf AWS G5g an und verbessert so die Flexibilität und Skalierbarkeit des Systems, während die SOAFEE (https://architecture.docs.soafee.io/en/latest/)-Standards für OEMs und Tier-1-Zulieferer eingehalten werden. ?Wir freuen uns, unsere Fortschritte bei der KI-gesteuerten Sensorfusion und Wahrnehmungssoftware auf der CES 2025 zu präsentieren", so Frantz Saintellemy, President und CEO von LeddarTech. ?Unsere LeddarVision-Plattform ist ein entscheidender Schritt in der Fahrzeugsicherheit und macht Fahrzeuge sicherer, intelligenter und effizienter. Wir freuen uns darauf, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, wie LeddarTech auch in Zukunft innovative ADAS- und AD-Lösungen für den Transportsektor bereitstellt." Vereinbaren Sie ein Treffen (https://share.hsforms.com/1JYuCF5KBT_qTWWDW2Vff5Q3s2h6?__hstc=248687512.9f9d537 d174c165d55dccf9bb750d6b8.1723552843011.1732538179632.1732545029112.188&__hssc=2 48687512.3.1732545029112&__hsfp=1301861490) und buchen Sie eine Live-Demo von LeddarNavigator Über LeddarTech LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-gestützte Low- Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung. LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich, mit über 170 Patentanmeldungen (87 erteilt), die ADAS, AD und Parkfähigkeiten verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Aus diesem Grund ist LeddarTech bestrebt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (die auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze umfassen) angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die voraussichtliche Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Aussichten, Ziele und Finanzprognosen von LeddarTech und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauenden Charakter haben und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und Wörter wie ?können", ?werden", ?sollten", ?würden", ?erwarten", ?antizipieren", ?planen", ?wahrscheinlich", ?glauben", ?schätzen", ?projizieren", ?beabsichtigen" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) unsere Fähigkeit, rechtzeitig ausreichendes Kapital und Finanzmittel zu günstigen Konditionen oder überhaupt zu erhalten; (ii) unsere Fähigkeit, die Einhaltung unserer Schuldverpflichtungen aufrechtzuerhalten, einschließlich unserer Fähigkeit, bei Bedarf Stundungsvereinbarungen, Verzichtserklärungen oder Änderungen mit unseren Kreditgebern abzuschließen oder andere Erleichterungen von unseren Kreditgebern zu erhalten; (iii) unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell umzusetzen, Design Wins zu erzielen und nennenswerte Umsätze zu generieren; ( iv) unsere Fähigkeit, unser Produktangebot erfolgreich in großem Maßstab zu vermarkten, sei es durch die Kooperationsvereinbarung mit Texas Instruments, eine Zusammenarbeit mit einem Tier-2-Lieferanten oder anderweitig; (v) Änderungen unserer Strategie, zukünftiger Geschäftstätigkeiten, der Finanzlage, der geschätzten Einnahmen und Verluste, der prognostizierten Kosten, Projekte, Aussichten und Pläne; (vi) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (vii) unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, anzuziehen und einzustellen; (viii) potenziell nachteilige Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien; (ix) gesetzgeberische, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; (x) das Ergebnis bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten und behördlicher Verfahren; (xi) Unvorhersehbarkeit und Schwere von Katastrophenereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terroranschläge, Ausbruch von Krieg oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche sowie die Reaktion des Managements auf einen der oben genannten Faktoren; und (xii) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Berichten von LeddarTech aufgeführt werden, einschließlich der Risikofaktoren, die im bei der SEC eingereichten Formular 20-F von LeddarTech enthalten sind. Die vorstehende Liste der wichtigen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt LeddarTech keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu treffen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Events oder aus anderen Gründen. Kontakt: Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Holdings Inc. 