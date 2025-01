Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Tusk/EU

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Tusk/EU

Donald Tusk war es schon gelungen, in seiner Heimat die Nationalisten und Populisten von der PiS zu besiegen. Das allein ist ein Signal der Hoffnung. Und dass mit Tusk im ersten Halbjahr 2025 jetzt ein erfahrener und realistischer Brüssel-Freund die Europäische Union als Ratspräsident gemeinsam mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen steuert, könnte ein echter Glücksfall werden. Denn die EU steckt in einer existenziellen Bewährungsprobe. Und Deutschland und Frankreich fallen als Führungskräfte bis auf Weiteres aus. An Feinden von Innen und Außen mangelt es der EU bekanntlich nicht./yyzz/DP/zb