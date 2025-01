Ukraine meldet Beschuss von Kommandostelle bei Kursk

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach Militärangaben einen Kommandopunkt des Gegners im russischen Grenzgebiet Kursk beschossen. Die Rede war von einem Präzisionsschlag auf den Ort Marjino im Landkreis Rylsk. Es seien alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden, um keine Zivilisten zu treffen, teilte der Generalstab in Kiew auf Telegram mit.

Die Verwaltung des Gebietes Kursk bestätigte einen Angriff, wenn auch auf das benachbarte Dorf Iwanowskoje. Dort sei das Kulturhaus getroffen worden. Es habe kaum Schäden gegeben, teilte Gouverneur Alexander Chinschtejn offiziell mit. Videos auf einem Telegramkanal des Landkreises Rylsk zeigten allerdings starke Zerstörungen am Gebäude. Es war in den Aufnahmen auch zu sehen, dass Militärfahrzeuge an dem Haus geparkt waren.

Ukrainische Truppen halten seit August 2024 einen Teil des russischen Grenzgebietes Kursk besetzt. Um die russische Gegenoffensive aufzuhalten, sind in den vergangenen Wochen mehrere Kleinstädte beschossen worden, die den Moskauer Truppen als Quartier oder Aufmarschgebiet dienen. Dabei setzten die Ukrainer oft Himars-Raketenartillerie aus den USA ein.

Schon im vergangenen November hatte die ukrainische Armee eine russische Kommandostelle in Marjino mit britischen Storm-Shadow-Raketen beschossen. Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen einen Moskauer Angriffskrieg./fko/DP/he