ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 95,30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 91,10 auf 95,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der deutlichen Kursgewinne 2023 und 2024 sei die Aktie des Versicherungskonzerns immer noch deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ausgewiesenen Gewinne im vergangenen Jahr seien deutlich zu niedrig angesetzt, da er vermute, dass Talanx seine Rückstellungen für mögliche Turbulenzen um eine Milliarde Euro aufgestockt habe. Zudem sollte die Dividende bis 2027 um im Schnitt jährlich 14 Prozent steigen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2025 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

