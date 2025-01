Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,47 Prozent auf 132,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,42 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihen etwas. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember unerwartet aufgehellt. So ist der Einkaufsmanagerindex ISM auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin einen leichten Rückgang der Aktivität. Die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed werden so weiter gedämpft. Derzeit werden nur noch lediglich zwei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet.

Die am Vormittag veröffentlichten Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt bewegten kaum. Die Zahl ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 33.000 auf 2,81 Millionen gestiegen. Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit ist der Anstieg "weitgehend jahreszeitlich bedingt".

"In Deutschland zeigt auch der Arbeitsmarkt ein zunehmend trübes Bild: Mit dem 24. Anstieg in Folge nähert sich die Anzahl der Arbeitslosen dem Coronahoch an", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Die Meldungen über einen Höchststand an Beschäftigten relativieren sich durch einen starken Anstieg an Teilzeitbeschäftigungen." Zudem würde der Zuwachs hauptsächlich beim Staat stattfinden und nicht in der Wirtschaft./jsl/he