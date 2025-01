GNW-News: iHerb lanciert digitales Gesundheitsportal zur Unterstützung persönlicher Gesundheitsziele

^IRVINE, Kalifornien, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb (https://www.iherb.com/), einer der weltweit größten Online-Händler für Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheits- und Wellnessprodukte, hat heute den Launch seines iHerb-Gesundheitsportals (https://www.iherb.com/blog) bekannt gegeben, eines Online-Multimedia-Portals für Wellness, Fitness, Ernährung, Beauty und mehr. Auf dieser innovativen globalen Plattform wird eine Vielzahl von gesundheitsrelevanten Artikeln, Rezepten, Videos und Podcasts bereitgestellt, die wertvolle Einblicke zur Rolle von Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln, Kräutern und Naturheilmitteln im Hinblick auf einen gesunden Lebensstil bieten.(?) Das iHerb-Gesundheitsportal ist in 14 Sprachen verfügbar und bietet seiner globalen Community mithilfe umfassender, frei zugänglicher Ressourcen die Möglichkeit, sich gezielt über Gesundheits- und Wellnessprodukte zu informieren. Das vielfältige Angebot der Plattform umfasst unter anderem mehr als 1.200 von Ärzten, Naturheilkundlern, Medizinern, Ernährungsberatern und anderen Experten aus der Gesundheitsbranche verfasste Artikel. ?Vertrauenswürdige Informationsquellen für gesundheitsbezogene Inhalte sind angesichts der Fülle an Falschinformationen im Internet wichtiger denn je", so Neil Folgate, SVP of Global Marketing bei iHerb. ?Mit dem iHerb- Gesundheitsportal wollen wir diesem Missstand entgegenwirken, indem wir objektive, forschungsbasierte Inhalte kuratieren, die eine Vielzahl von Themen rund um Ernährung, Langlebigkeit, Energie, Stoffwechsel und allgemeine Gesundheit abdecken. Wir sind stolz darauf, Verbraucher dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheit zu treffen, und werden unsere Bemühungen fortsetzen, um das Thema Wellness weltweit zu fördern." Dank der von Experten erstellten Inhalte haben Verbraucher uneingeschränkten Zugang zu seriösen Informationen, wenn es darum geht, Entscheidungen über ihr Wohlergehen zu treffen, und können so auf ihrem Weg zum Wohlbefinden die nächsten Schritte unternehmen. Dies ist insbesondere in einer Zeit von Bedeutung, in der laut NIH* fast 60 Prozent der Erwachsenen Mühe haben, seriöse Quellen für Gesundheitsinformationen im Internet zu finden. Ganz im Sinne des seit Jahrzehnten bestehenden Auftrags, Gesundheit und Wellness für jedermann zugänglich zu machen, ist das iHerb-Gesundheitsportalkomplett kostenlos und kann auch von Besuchern ohne Online-Profil genutzt werden. Ob Verbraucher sich über das Wirkungspotenzial bestimmter Vitamine, die Bedeutung essenzieller Mineralien oder die wirksamsten Nahrungsergänzungsmittel für ihre Bedürfnisse informieren möchten - das iHerb-Gesundheitsportal ist eine vertrauenswürdige Quelle für alle gesundheitsbezogenen Fragen. Das iHerb-Gesundheitsportal wird den beliebten iHerb Blog ersetzen, der 2024 fast 20 Millionen Besucher zählte. Im neuen Gesundheitsportal sind die umfangreichen Blog-Inhalte von iHerb übersichtlich gegliedert, sodass Verbraucher leichter durch die umfangreiche, nun nach den Kategorien Wellness, Fitness, Ernährung und Beauty geordnete Bibliothek navigieren können. Das iHerb- Gesundheitsportal bietet Tipps zu den Themen Schlaf, Darmgesundheit, Menopause, Knochengesundheit, Haarausfall und vielem mehr. Einige Beiträge befassen sich auch mit natürlichen Methoden zur Steigerung des Testosteronspiegels, Strategien für gesundes Altern und den Vorzügen von Schneckenschleim bei der täglichen Hautpflege. Wer seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchte, kann sich der wachsenden Community von Wellness-Fans anschließen, die ihre ganz persönliche Gesundheitsreise mit dem iHerb-Gesundheitsportal unterstützen und verbessern. Die folgenden informativen Beiträge: ?How to Start a Healthy Lifestyle" (https://www.iherb.com/blog/how-to-start-a-healthy-lifestyle/2009) und ?How to Detox your Body in 8 Simple Steps" (https://www.iherb.com/blog/full-body- detox/2010) bieten praktische Unterstützung für einen frischen Start in das neue Jahr. ?Das Gesundheitsportal bietet keine Diagnose, Behandlung oder medizinische Beratung. * https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information- online Über iHerb: iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden ein einzigartiges Angebot an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient iHerb mehr als 12 Millionen Kunden in 180 Ländern und 22 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.iherb.com. iHerb Media Relations: press@iherb.com (mailto:press@iherb.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0d1fca-e9f3- 4169-9306-072eef590ef7 °