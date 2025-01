Bahnausfälle in Frankfurt wegen Winterwetter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Winterwetter hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. "Aktuell kommt es aufgrund von Winterwitterung im Raum Frankfurt(M) zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Dadurch kommt es zu hohen Verspätungen sowie Teil und Ausfällen von Zügen", teilte die Deutsche Bahn mit.

Gegen Mittag normalisierte sich die Lage, wie die Bahn berichtete. Es gebe nur noch einzelne Verspätungen.

Betroffen waren vor allem Verbindungen im Fernverkehr, die über Frankfurt am Main verkehren. Einzelne ICE-Züge halten ersatzweise am Frankfurter Südbahnhof statt am Hauptbahnhof. Andere Regionen Deutschlands sind nach Auskunft der Bahn-Pressestelle nur indirekt betroffen. Die Bahn rät allen Reisenden, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung zu informieren./sat/DP/he