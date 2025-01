Berichte: Trumps Sohn Donald Jr. will nach Grönland reisen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Donald Jr., will Medienberichten zufolge nach Grönland reisen. Der 47-Jährige wolle am Dienstag in der Hauptstadt Nuuk eintreffen, berichteten der US-Sender Fox News und das Portal "The Hill". Der künftige Präsident Trump hatte in den vergangenen Wochen einen Anspruch auf das zu Dänemark gehörende Grönland erhoben. "The Hill" schrieb, dass der 47-jährige Sohn privat reise und in Grönland keine Regierungsvertreter treffen werde.

"Als jemand, der als Naturliebhaber an einige faszinierende Orte auf der ganzen Welt gereist ist, freue ich mich darauf, diese Woche in Grönland Halt zu machen, um ein wenig Spaß zu haben", zitierte Fox News Trumps Sohn. Dem Sender zufolge will Donald Trump Jr. an diesem Dienstag in Grönland Einheimische treffen und kulturelle Stätten besuchen sowie Material für Videos und Podcasts aufnehmen. Der älteste Sohn des Präsidenten ist zumindest öffentlich bisher für keinen offiziellen Posten in Trumps Regierung vorgesehen. Im Wahlkampf mischte er aber kräftig mit.

Insel ist strategisch bedeutsam

Der Republikaner Trump, der am 20. Januar wieder ins Weiße Haus einziehen wird, hatte zuletzt auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social geschrieben: "Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind." Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump vorgeschlagen, Grönland zu kaufen. Dänemark lehnte dies klar ab.

Das riesige Grönland mit seinen rund 56.000 Einwohnern ist weitgehend autonom. Durch seine Lage in der Arktis, die Nähe zu Russland, wegen dort vermuteter Bodenschätze sowie eines wichtigen US-Militärstützpunktes ist die Insel nicht nur für die USA strategisch bedeutsam. Grönland ist flächenmäßig etwa sechsmal so groß wie Deutschland./nau/DP/he