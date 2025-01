LISA und führende thailändische und internationale Künstler:innen Beeindrucken die Welt mit dem Amazing Thailand Countdown 2025 Stärkung des ICONSIAM als ultimative globale Countdown-Destination

EQS Newswire / 06.01.2025 / 04:14 CET/CEST



Thailands ikonische Feierlichkeiten am Fluss ziehen die Welt mit einem unvergleichlichen Spektakel in ihren Bann. Mit dabei: weltbekannter Superstar und Stilikone „Lisa Lalisa Manobal" sowie führende thailändische Künstler:innen, dazu ein rekordverdächtiges Feuerwerk entlang des malerischen Flussbogens des Chao Phraya – all dies zementiert den Status des ICONSIAM als ultimative globale Countdown-Destination.

Bangkok, Thailand - Media OutReach Newswire - 6. Januar 2025 - Das, hat mit dem Amazing Thailand Countdown 2025, der als eine der außergewöhnlichsten Neujahrsfeiern der Welt bejubelt wurde, einen neuen globalen Standard gesetzt. Das Event fesselte Zuschauende auf der ganzen Welt mit einem unvergesslichen Auftritt von „Lisa Lalisa Manobal", einer weltbekannten Rapperin, Sängerin, Tänzerin und Stilikone, die Menschen auf der ganzen Welt inspiriert hat. Der Amazing Thailand Countdown 2025 umfasste drei Tage voller Unterhaltung mit einem vielfältigen Programm thailändischer und internationaler Künstler:innen. Die Veranstaltung gipfelte in einer atemberaubenden, umweltfreundlichen Feuerwerksshow, die in einflussreichen Medien Schlagzeilen machte und weltweit ein Rekordpublikum von über 30 Millionen Zuschauenden erreichte.Das ICONSIAM gibt den enormen Erfolg der großen Countdown-Feier bekannt, bei der das Beste aus Thailand und der Welt präsentiert wurde. Das Event bot ein vielfältiges Lineup, an der Spitze „Lisa Lalisa Manobal", eine weltbekannte Rapperin, Sängerin, Tänzerin und Stilikone, die Thailand globalen Ruhm beschert und Menschen auf der ganzen Welt inspiriert hat. Damit hat der Amazing Thailand Countdown 2025 mit über 30 Millionen Zuschauenden aus aller Welt auf 20 LIVE-Übertragungsplattformen einen neuen Rekord aufgestellt. Das außergewöhnliche Ereignis erregte weltweit Aufmerksamkeit und machte Schlagzeilen in einflussreichen Medien wie CNN, BBC, AP, AFP, Reuters, ABC, CCTV, South China Morning Post, MBN TV u.v.a.m. Dies unterstreicht den wachsenden Einfluss Thailands als erstklassige internationale Destination für Feierlichkeiten von Weltrang.Das umweltfreundliche Feuerwerk aus thailändischem Klebreis entlang einer 1.400 Meter langen Strecke des Chao-Phraya-Flussesmit einem Sichtradius von bis zu 5 Kilometernerleuchtete den Nachthimmel und spiegelte die Schönheit und den Geist von Thailands reichem Kulturerbe wider. Unter dem Mottozeigte das Feuerwerk die Essenz der strahlenden thailändischen Weisheiten, der blühenden Natur und der Wunder des Chao-Phraya-Flusses und setzte gleichzeitig ein Zeichen für das Engagement des ICONSIAM für Nachhaltigkeit.Die Eröffnungszeremonie bot eine Mischung aus traditionellen thailändischen und internationalen kulturellen Darbietungen, die die Schönheit der thailändischen Kunst und Musik sowie das Kulturerbe Thailands hervorhob. Im Verlauf der dreitägigen Feierlichkeiten traten zahlreiche thailändische und internationale Künstler:innen von Weltrang auf. Vor der atemberaubenden Kulisse des Chao-Phraya-Flusses bot das Event Nonstop-Unterhaltung für Fans aller Genres und Stilrichtungen.Um bleibende Erinnerungen an diesen außergewöhnlichen Countdown zu schaffen, veranstaltet das ICONSIAM in Zusammenarbeit mit der Royal Photographic Society of Thailand einen Feuerwerks-Fotowettbewerb. Die prämierten Feuerwerksfotos werden vom 10. bis 31. Januar 2025 auf den digitalen Bildschirmen der ICONSIAM-Mall sowie auf Online-Kanälen gezeigt.Derhat nicht nur Millionen von Menschen zum Jahresende erfreut, sondern auch die Position von Thailand als weltweit führendes Land im Tourismus und bei internationalen Veranstaltungen gestärkt. Der Amazing Thailand Countdown 2025 beim ICONSIAM ist ein Beispiel für das Potenzial des Landes und die Kraft von öffentlich-privaten Partnerschaften und fördert das Wachstum der thailändischen Tourismusindustrie. Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus und Sport wird der Amazing Thailand Countdown 2025 landesweit schätzungsweise einen wirtschaftlichen Einfluss von über 62 Milliarden Baht generieren. Mit Thailands Status als Top-5-Countdown-Destination unterstreicht dieses Event die Fähigkeit des Landes, Feierlichkeiten von Weltrang auszurichten und sein lebendiges kulturelles Erbe einem weltweiten Publikum zu präsentieren.Hashtag: #ICONSIAM #AmazingThailandCountdown2025 #ICONSIAMCountdown2025

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: ICONSIAM