Syrische Minister reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die syrische Übergangsregierung setzt ihre Regionaldiplomatie mit einem hochrangigen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten fort. Außenminister Asaad al-Schaibani traf am Montag mit dem syrischen Verteidigungsminister Marhaf Abu Kasra und Geheimdienstchef Anas Chattab in dem Golfstaat ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete. Dabei sollen Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet werden.

Syriens Außenminister hatte in den vergangenen Tagen bereits Saudi-Arabien und Katar besucht und in den wohlhabenden arabischen Ländern für Kooperation geworben, um Syrien nach mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg aufzubauen. Unter dem langjährigen Machthaber Baschar al-Assad galten die Beziehungen zu den Golfstaaten lange Zeit als angespannt. 2023 wurde Syrien wieder in die Arabische Liga aufgenommen.

Die neue Regierung geht aus der islamistischen Rebellengruppe HTS hervor, die al-Assad vor gut einem Monat mit einer Blitzoffensive gestürzt hatte. Nach Angaben des De-facto-Herrschers Ahmed al-Scharaa könnten bis zu den ersten Wahlen noch rund vier Jahre vergehen. Das arabische Land ist nach dem langen Bürgerkrieg zersplittert und konfessionell tief gespalten./arb/DP/zb