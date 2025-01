Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

«Aiming High»: Dokumentarfilm über das Skirennen «Matterhorn Cervino Speed Opening» kommt in die Kinos



07.01.2025 / 09:00 CET/CEST





Nach der erfolgreichen Premiere am Zurich Film Festival kommt der Dokumentarfilm «Aiming High - A Race Against the Limits» am 9. Januar 2025 ins Kino.

Während rund zwei Jahren begleitete die Filmcrew das lokale Organisationskomitee bei der Vorbereitung des Matterhorn Cervino Speed Openings, die von Höhen und Tiefen geprägt war.

In persönlichen Interviewszenen teilen Top-Athletinnen und -Athleten wie Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami, Aleksander Aamodt Kilde, Corinne Suter, Jasmine Flury und Mauro Caviezel ihre individuellen Erwartungen, Hoffnungen und Eindrücke im Vorfeld der Rennen.

Der Dokumentarfilm wurde von der Filmgerberei in Zusammenarbeit mit MySports realisiert und von Sunrise unterstützt.

Nach der erfolgreichen Premiere am Zurich Film Festival letzten Oktober begeistert «Aiming High» nun erneut auf der grossen Leinwand. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ab dem 9. Januar 2025 in Pathé Kinos, blue Cinemas und verschiedenen regionalen Kinos von der emotionalen Geschichte und der atemberaubenden Kulisse des Matterhorn Cervino Speed Openings mitreissen lassen. Eine Übersicht der Kinos und Spielzeiten befindet sich hier. Diese Liste wird laufend aktualisiert.

«Nach dem positiven Echo am ZFF sind wir hocherfreut, dass der Film nun noch mehr Menschen erreicht. Mitten in der Skisaison lassen wir das Publikum erleben, was hinter der Organisation eines Ski Alpin Rennens steckt, um Spitzenathleten und -athletinnen überhaupt starten zu lassen. Wir sind stolz, den ersten Schweizer Ski-Dok mit einem solchen Staraufgebot jetzt in die Kinos zu bringen», resümiert das Regie-Duo Alun Meyerhans und Flavio Gerber.

«Der Pioniergeist des lokalen Organisationskomitees und ein innovatives Vorhaben wie dieses Rennen spiegeln auch die Werte von Sunrise perfekt wider. Nach der Premiere am ZFF war uns klar, dass wir diesen fesselnden Dokumentarfilm einem grösseren Publikum in Schweizer Kinos zugänglich machen wollen. So können Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah miterleben, wie emotional und herausfordernd die Organisation eines solchen Rennens ist und was Athletinnen und Athleten dabei erleben, erklärt André Krause, CEO von Sunrise.

Eine Achterbahnfahrt der Emotionen

Es ist ein emotionaler Blick hinter die Kulissen: Der 90-minütige Dokumentarfilm nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise, die das Organisationskomitee ab Sommer 2022 bei der Planung eines Skirennens auf 3800 Metern Höhe begleitet – das erstmals grenzüberschreitend zwischen der Schweiz und Italien hätte stattfinden sollen.

Der Film beeindruckt mit atemberaubenden Aufnahmen der Walliser Berglandschaft und ist geprägt von intensiven Emotionen wie Euphorie, Unsicherheit und Ohnmacht. Die Dokumentation bietet Einblicke in die Herausforderungen des Rennens, das in der Saison 2022/2023 aufgrund von Schneemangel und 2023/2024 wegen starkem Wind abgesagt werden musste.

Die führenden Weltcup-Athletinnen und -Athleten stehen dabei ebenfalls im Fokus. Persönliche Interviews und bewegende Momente, wie etwa Comeback und Rücktritt von Mauro Caviezel, aber auch sehr persönliche Momente von Lara Gut Behrami oder Marco Odermatt runden den Film ab. Diese Nähe zu den Protagonistinnen und Protagonisten schafft eine fesselnde Erzählweise und lädt das Publikum auf eine emotionale Reise ein, die zum Nachdenken anregt.

Trailer

Hier klicken

Vimeo-Link und eingebetteter Code

Credits

Regie Alun Meyerhans, Flavio Gerber

Drehbuch Alun Meyerhans, Flavio Gerber

ExecutiveProducers Flavio Gerber, Toby Stüssi

Produzentin Susanne Bucher

DoP Tom Gibbons, Jan Mettler, Silvio Gerber

Edit Christoph Gripentrog, Lea Filadoro

Musik Diego Baldenweg mit Nora Baldenweg & Lionel Baldenweg

Sounddesign Denis Elmaci

Athletinnen und Athleten

Aleksander Aamodt Kilde

Corinne Suter

Jasmine Flury

Lara Gut-Behrami

Marco Odermatt

Mauro Caviezel

Medienmitteilung (PDF)

Sunrise

Media Relations

media@sunrise.net

0800 333 000

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Sunrise UPC GmbH Thurgauerstrasse 101b 8152 Glattpark (Opfikon) Schweiz Telefon: 0800 333 000 E-Mail: sunrisemediaservice@sunrise.net Internet: www.sunrise.ch und www.upc.ch EQS News ID: 2062301

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2062301 07.01.2025 CET/CEST