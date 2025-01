Energie: Ölpreis legt zum Jahresauftakt zu

Der Brentölpreis fiel im vergangenen Jahr um rund 3%25. Das Jahresschlussniveau von weniger als 75 USD je Barrel war das niedrigste seit vier Jahren. Seit Jahresbeginn legte der Preis merklich zu und erreichte gestern mit 77,5 USD je Barrel das höchste Niveau seit Mitte Oktober. Ein Grund ist die Sorge, dass wegen verschärfter Sanktionen weniger Öl aus dem Iran und Russland an den Markt kommen dürfte. Zudem berichtete Bloomberg in seiner Umfrage einen Rückgang der OPEC-Ölproduktion im Dezember um 120 Tsd. Barrel pro Tag, wofür sich insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate verantwortlich zeichneten. Diese produzierten in den letzten Monaten deutlich mehr als vereinbart. Die Überproduktion der neun an die Produktionsvorgaben gebundenen OPEC-Länder belief sich im Dezember aber noch immer auf mehr als 400 Tsd. Barrel pro Tag.

Saudi-Arabien erhöht Verkaufspreise für Öllieferungen nach Asien und Europa

Ebenfalls Rückenwind erhielten die Ölpreise von der Preisanhebung durch Saudi-Arabien. Der weltgrößte Ölexporteur hat seine offiziellen Verkaufspreise (OSPs) für Abnehmer in Asien erhöht. Diese müssen für Lieferungen von Arab Light im Februar einen Preisaufschlag von 1,5 USD je Barrel gegenüber der Benchmark Oman/Dubai zahlen. Das sind 60 US-Cent mehr als im Januar, als der OSP auf ein 4-Jahrestief abgesenkt wurde. Die Preiserhöhung fiel damit etwas stärker aus als im Vorfeld von befragten Markteilnehmern erwartet wurde. Ein Grund hierfür könnte sein, dass der Preis für iranisches Öl aufgrund der US-Sanktionen deutlich gestiegen ist. Zudem dürfte wegen der westlichen Sanktionen gegen die russische Schattenflotte auch weniger Öl aus Russland zur Verfügung stehen. Damit wurde die Preissenkung im Vormonat größtenteils wieder rückgängig gemacht. Für Abnehmer in Europa wurde der OSP für Arab Light gegenüber Brent um 1,3 USD je Barrel angehoben. Der zu zahlende Aufschlag für Abnehmer in den USA gegenüber ASCI, einem Korb von sauren Ölsorten, wurde dagegen um 30 US-Cent auf 3,5 USD je Barrel, dem niedrigsten Niveau seit fast drei Jahren, gesenkt. Möglicherweise ist das ein Versuch Saudi-Arabiens, auf dem US-Markt konkurrenzfähig zu bleiben.

