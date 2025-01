Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 76,03 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar fiel um 24 Cent auf 73,32 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt, nachdem die Notierungen zu Beginn der Woche den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht hatten. Auslöser des jüngsten Preissprungs am Ölmarkt war die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen.

Seit den Weihnachtsfeiertagen sind die Ölpreise tendenziell gestiegen und haben in dieser Zeit mehr als drei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die jüngste Preisrally beim Öl zu stark ausgefallen sei.

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Mukesh Sahdev vom Analysehaus Rystad Energy ist in den kommenden Tagen mit vergleichsweise wenig Bewegung bei den Ölpreisen zu rechnen. Vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar rechnet der Experte nicht mehr mit stärkeren Preisausschlägen./jkr/stw/mis