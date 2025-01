Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Verteidigungsetat

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Verteidigungsetat:

"Sollte eine neue Bundesregierung wirklich ein 3,5-Prozent-Ziel setzen, müsste der Verteidigungshaushalt etwa in der Größenordnung des Sozialetats liegen, der mit 170 Milliarden Euro traditionell der größte Einzelposten im Bundeshaushalt ist. Das wird ohne Einsparungen, Steuererhöhungen und ein stärkeres Wachstum gleichzeitig kaum aufzubringen sein. Dennoch wäre es hilfreich, weniger über Summen und Prozentpunkte, sondern über Anforderungen zu reden. Was braucht es, um unser Land, unseren Kontinent gemeinsam mit den europäischen Verbündeten verteidigen zu können? Klar ist allerdings eines: So günstig wie in den vergangenen drei Jahrzehnten wird Landesverteidigung nicht wieder zu haben sein."/yyzz/DP/he