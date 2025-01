ROUNDUP: Weiter schwere Kämpfe in Grenzregion Kursk

KIEW (dpa-AFX) - Nach der überraschenden neuen Offensive der ukrainischen Armee gehen schwere Kämpfe in der westrussischen Region Kursk weiter. Dem ukrainischen Generalstab zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden 218 Zusammenstöße an allen Frontabschnitten.

Allein in der Region Kursk habe die Armee 94 russische Angriffe zurückgeschlagen. Das Kommando der ukrainischen Spezialkräfte teilte bei Facebook mit, im Gebiet Kursk seien 13 nordkoreanische Soldaten getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Laut den Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) rückten ukrainische Truppen im Nordosten der russischen Stadt Sudscha vor. Dies könnte auf eine koordinierte Operation im Gebiet Kursk hindeuten, aber auch auf die Vorbereitung eines Angriffs an anderen Frontabschnitten. Das Institut berief sich auf Geodaten veröffentlichter Aufnahmen im Internet. Zuvor hätten das Verteidigungsministerium in Moskau und Militärblogger erklärt, dass russische Truppen ukrainische Angriffe zurückgeschlagen hatten.

In dem Ort Belaja östlich des ukrainischen Brückenkopfes wurde nach Angaben des ukrainischen Generalstabs eine Kommandostelle russischer Marineinfanterie beschossen. Gegen solche russischen Militärziele setzt die Ukraine oft Raketenartillerie aus westlicher Produktion ein.

Ukrainische Truppen waren im August über die Grenze vorgestoßen und halten seitdem Teile des Gebiets Kursk besetzt. In monatelangen Kämpfen hat die russische Armee etwa die Hälfte wieder zurückerobert. Dabei setzt Moskau auch Soldaten aus Nordkorea ein. Am Wochenende begann Kiew erneut eine Offensive./ksr/DP/men