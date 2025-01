Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zeigt nach gutem Jahresauftakt kaum Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bislang gelungenen Jahresstart bleibt der deutsche Aktienmarkt auch zur Wochenmitte zunächst in der Spur. Der Dax gab kurz nach der Eröffnung lediglich um 0,08 Prozent auf 20.323 Zähler nach. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bei 20.522 Zählern bleibt nah.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg um 0,16 Prozent auf 25.851 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx notierte kaum verändert knapp über 5.000 Punkte.

Die Vorgaben aus den USA sind hingegen negativ, an der Wall Street und noch mehr an der Technologiebörse Nasdaq ging es am Vortag bergab. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management verweist auf den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten nach positiven Wirtschaftsdaten./ajx/mis