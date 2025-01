Aktien New York Schluss: Trump-Zollsorgen lassen nur leichtes Plus zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrückschlag haben Sorgen wegen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump die US-Börsen am Mittwoch weiter gebremst. Die Indizes verabschiedeten sich aber immerhin mit leichten Gewinnen in die Pause. Am Donnerstag findet in New York wegen des Trauertages zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt.

Einer klareren Erholung legte ein Bericht des Fernsehsenders "CNN" Steine in den Weg. Darin hieß es, Trump wolle einen nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen, um eine rechtliche Grundlage für die Einführung von Importzöllen zu schaffen. Unter Anlegern schürte dies einmal mehr Inflations- und Zinssorgen. Steigende Renditen erhöhten weiter die Attraktivität von Anleihen als Anlagealternative.

Während der Dow Jones Industrial 0,25 Prozent höher bei 42.635,20 Punkten über die Ziellinie ging, kam der marktbreite S&P 500 auf ein Plus von 0,16 Prozent auf 5.918,25 Zähler. Der am Vortag besonders stark abgerutschte Nasdaq 100 legte um 0,04 Prozent auf 21.180,97 Punkte zu./tih/he