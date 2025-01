Bilaterales Treffen zwischen Starmer und Macron

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer empfängt am Donnerstag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem bilateralen Treffen.

Dabei soll es nach Angaben eines Downing-Street-Sprechers um Bereiche der Zusammenarbeit und gemeinsame globale Herausforderungen gehen. Dazu gehörten die Unterstützung der Ukraine, das Wachstum in den Bereichen Technologie und Künstlicher Intelligenz sowie die Bekämpfung illegaler Migration. Stattfinden soll die Begegnung auf dem Landsitz Chequers, nordwestlich von London.

Ob Musk Thema sein wird, ist unklar

Auf die Frage eines Journalisten, ob auch der US-Milliardär Elon Musk Thema sein werde, antwortete der Sprecher ausweichend. Nach dem Treffen werde es eine Mitteilung zum Inhalt geben, sagte er.

Sowohl Starmer als auch Macron hatten kürzlich öffentlich Kritik an dem Inhaber der Social-Media-Plattform X und künftigen Berater der US-Regierung geübt, ohne ihn jedoch beim Namen zu nennen. Musk mischt sich zunehmend mit Kommentaren auf X in die Politik ein - auch in Großbritannien und Deutschland.

Auch der designierte US-Präsident Donald Trump dürfte mit jüngsten Äußerungen für Gesprächsbedarf zwischen den europäischen Verbündeten gesorgt haben. Auf die Frage, was Starmer über Trumps Äußerungen zu Kanada als möglichem "51. Bundesstaat" der USA denke, wollte sich der Sprecher nicht äußern. Der britische König Charles III. ist auch das Staatsoberhaupt Kanadas./cmy/DP/men