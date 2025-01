Feuerschutzbehörde meldet vierten Großbrand in Los Angeles

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die kalifornische Feuerschutzbehörde Cal Fire hat bei den schweren Waldbränden in und um Los Angeles einen vierten Großbrand gemeldet. Mit bisher etwa 30 Hektar Fläche ist das Feuer im Stadtteil Van Nuys im Nordosten der Metropole bisher der kleinste der gemeldeten Brände. Insgesamt bleibt die Lage am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in der US-Westküstenmetropole aber weiter dramatisch.

Mehr als 52.000 Menschen waren aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Knapp 21.000 Gebäude werden laut der Forstverwaltung der Stadt derzeit von den Flammen bedroht. Angefacht von starken Winden mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde breiten sich die Brände in der Umgebung der Westküstenmetropole weiter aus.

Das größte Feuer nahe dem nördlich an Santa Monica grenzenden Stadtteil Pacific Palisades brach nach Angaben der Behörden am späten Dienstagabend (Ortszeit) aus. Es umfasst mittlerweile nach Angaben der Behörden eine Fläche von knapp zwölf Quadratkilometern. Weitere Feuer brennen auf neun Quadratkilometern in Pasadena und nahe der Stadt San Fernando im Norden von Los Angeles./cfa/DP/men