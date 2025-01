OTS: Sauren Fonds-Service AG / Sauren Ruhestandsfonds gestartet - Neue ...

Sauren Ruhestandsfonds gestartet - Neue Anteilklasse mit monatlicher Ausschüttung Köln (ots) - Aktuell ist das neueste Angebot des Dachfondspioniers Sauren gestartet: Der Sauren Ruhestandsfonds wendet sich insbesondere auch an Anleger kurz vor dem oder im Ruhestand. Mit einer neuen Anteilklasse mit monatlicher Ausschüttung können Anleger einen regelmäßigen Geldeingang aus Ihrer Anlage erreichen. So ist der Fonds beispielsweise auch hervorragend zur Anlage von Geldern aus auslaufenden Lebensversicherungen, aus Schenkungen oder dem Verkauf einer Immobilie oder eines Unternehmens geeignet. Bewährte Anlagestrategie Der Sauren Ruhestandsfonds ist ein breit gestreuter und aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds setzt Sauren auf die seit 30 Jahren bewährte Investmentphilosophie "Wir investieren nicht in Fonds - wir investieren in Fondsmanager". Bereits seit dem Jahr 1999 verwaltet Sauren erfolgreich Multi-Asset-Fonds, die über unterschiedliche Anlageklassen und Anlageregionen in eine Vielzahl von Fondsmanagern investieren. "Wir sind überzeugt mit dem Sauren Ruhestandsfonds eine attraktive Anlagelösung für Anleger anbieten zu können", erklärt Fondsmanager Eckhard Sauren stolz und ergänzt: "Dies belegen wir seit vielen Jahren transparent und nachvollziehbar mit dem Sauren Global Balanced und dem Sauren Global Defensiv, die auch im Wettbewerbsvergleich überzeugen." Ruhestand mit vielen Freiheiten Die neu aufgelegte Anteilklasse 0,3 FM des Sauren Ruhestandsfonds schüttet 0,3% fix monatlich an die Anleger aus und ermöglicht so einen regelmäßigen Geldeingang aus der Investition. "Die dritte Lebensphase ist heute für viele ein Versprechen: Ein Versprechen auf einen aktiven Ruhestand mit vielen Freiheiten." erklärt Vertriebsvorstand Ansgar Schraud: "Wir freuen uns, mit dem Sauren Ruhestandsfonds eine passende Lösung für Anleger anbieten zu können. Der Fonds vereint eine bewährte Strategie in einer flexiblen Anlagelösung mit einem regelmäßigen Geldeingang für Anleger im Fall der monatlich ausschüttenden Anteilklasse. So können Anleger im Ruhestand mit mehr Freiheit rechnen." Weitere Informationen zum Sauren Ruhestandsfonds sind auf http://www.sauren.de verfügbar. Pressekontakt: Bettina Jansen 0221/65050-126 mailto:b.jansen@sauren.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56432/5945212 OTS: Sauren Fonds-Service AG ISIN: LU0115579376