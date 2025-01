Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Problemen der deutschen Autoindustrie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" kommentiert die Krise der deutschen Automobilindustrie:

"Die deutsche Autobranche droht an den Rand gedrängt zu werden, bis von den ehemals technologisch führenden Weltkonzernen bestenfalls regionale Champions übrig bleiben, die in Europa von markentreuen Kunden am Leben gehalten werden. Die Krise einer der wichtigsten deutschen Industriebranchen ist aber nicht die Folge einer verfehlten Politik der Ampelregierung oder einer überbordenden Regulierung durch die Europäische Union. Die deutsche Automobilindustrie leidet an der Mittelmäßigkeit ihrer Vorstände. Sie haben jahrelang zu ängstlich, zu langsam oder falsch entschieden. Vor etwa zehn Jahren haben die Hersteller nicht ernsthaft versucht, eine Batteriezellenindustrie in Europa aufzubauen. Jeder für sich wollte die Entwicklung intelligenter Software und leistungsfähiger Hardware forcieren, statt mit Zulieferern softwaredefinierte Autos zu entwickeln. Und sie haben sich über Jahrzehnte von China abhängig gemacht, ohne alternative Märkte in Asien, Nord- und Südamerika aufzubauen."/yyzz/DP/men