Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu FPÖ / AfD

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu FPÖ / AfD:

"Die Niederländer haben es getan. Die Italiener haben es getan. Und jetzt tun es die Österreicher: Sie verhelfen einer Partei an die Macht, die in Teilen politische Ziele verfolgt, die man durchaus als faschistoid bezeichnen kann. Aber weder die Truppe von Geert Wilders noch die Brüder Italiens von Giorgia Meloni und auch nicht die österreichische FPÖ verherrlichen Nazi-Deutschland oder unternehmen den Versuch, Demokratie und Rechtsstaat abzuschaffen. Die deutsche AfD hingegen vereint in Landesverbänden und in ihrer Jugendorganisation rechtsextremistische Tendenzen. Sie strebt nach einer Machtergreifung. Genau deshalb ist es unsinnig, aus der Koalition der bürgerlichen ÖVP in Wien mit der sehr rechten FPÖ einen Anspruch abzuleiten, die hiesige Union müsse sich jetzt auch gegenüber der AfD öffnen. Das muss, das darf sie natürlich nicht."/yyzz/DP/he