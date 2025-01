US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 108,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,68 Prozent.

Medienberichte zur künftigen Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump hatten die Anleihen zunächst belastet. Dieser wolle einen nationalen wirtschaftlichen Notstand auszurufen, um eine rechtliche Grundlage für Zölle zu schaffen, berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Einführung von hohen Zöllen in den Vereinigten Staaten könnten zu einer höheren Inflation führen. Dies würde den Spielraum für Zinssenkungen durch die US-Notenbank verringern. Allerdings hatte die Fed schon auf ihrer letzten Sitzung die entsprechenden Erwartungen gedämpft.

Am Nachmittag stützten Daten vom Arbeitsmarkt die Anleihen. Die von dem Arbeitsmarktdienstleisters ADP erhoben Beschäftigung in der Privatwirtschaft ist im Dezember weniger gestiegen als erwartet. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind hingegen auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Die Erstanträge spielten jedoch am Markt weniger eine Rolle./jsl/he