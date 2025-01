WAHL 2025/Umfrage: Vier von zehn Deutschen in Sorge wegen Politik

BERLIN (dpa-AFX) - Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl sind vier von zehn Wahlberechtigten einer Umfrage zufolge besorgt, wenn sie auf die Politik in Deutschland schauen. Auf die Frage, welches Gefühl am besten beschreibt, wie sie in die Zukunft der deutschen Politik blicken, antworteten 39 Prozent der Befragten, sie seien besorgt, 15 Prozent sind frustriert. 7 Prozent sagten in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, sie seien ängstlich, ein genauso großer Teil ist dagegen optimistisch. Weitere 12 Prozent sind gespannt und 11 Prozent erwartungsvoll. 8 Prozent der Anfang Januar 2.246 Befragten gaben an, ein neutrales Gefühl zu haben.

Bei der Sonntagsfrage gewinnt die AfD im Vergleich zur letzten Umfrage zwei Prozentpunkte hinzu und liegt bei 21 Prozent. Die CDU bleibt davor auf Platz eins, verliert aber einen Prozentpunkt und liegt bei 29 Prozent. Die SPD verliert weiter an Wählergunst und fällt auf 16 Prozent (-2). Die Grünen kommen auf 14 Prozent (+1), das BSW landet bei 6 Prozent (-1). Die FDP würden 5 Prozent der Befragten wählen, die Liberalen würden damit wieder in den Bundestag einziehen. Die Linke würde den Einzug ins Parlament mit 3 Prozentpunkten verfehlen.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./vrb/DP/zb