Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Minus - 'Konsolidierung der jüngsten Gewinne'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax verlor in den ersten Minuten auf Xetra 0,37 Prozent auf 20.243 Punkte.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um 0,09 Prozent auf 25.552 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx sank um 0,5 Prozent.

Vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten dürften sich die Marktteilnehmer zurückhalten, zu groß sei die Gefahr negativer Überraschungen, erläuterte Börsenkenner Andreas Lipkow. Die US-Notenbanker beobachteten die Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten genau. Die Auswirkungen der geplanten US-Strafzölle ließen sich aktuell nur schwer abschätzen.

Vom Vortageshandel an der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq gibt es keine nennenswerten Impulse. An diesem Donnerstag sind die US-Börsen zudem wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

Am Mittwoch hatte der Dax ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump. "Nach dem vorerst gescheiterten Ausbruch über die 20.400er-Marke könnte es nun zu einer Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne kommen", schrieben die Charttechnik-Experten der UBS./ajx/mis