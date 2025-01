Aktien Frankfurt Schluss: Dax fast unbewegt ohne Impulse der US-Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von den US-Börsen hat sich der Dax am Donnerstag kaum bewegt. Die Anleger hielten sich auch vor dem am Freitag anstehenden, monatlichen Arbeitsmarktbericht aus der weltgrößten Volkswirtschaft zurück, sagte Börsenexperte Andreas Lipkow. Die Gefahr negativer Überraschungen sei zu groß. Der Handel war dünn und bewegte sich in einer engen Spanne von nicht ganz 115 Punkten. Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 20.317,10 Zählern beendete der deutsche Leitindex den Tag.

Kaum besser sah es in den Rängen darunter aus: Der MDax mit den mittelgroßen Werten stieg um 0,03 Prozent auf 25.581,27 Punkte und auch der Nebenwerte-Index SDax kam kaum vom Fleck. Europaweit wurden überwiegend moderate Gewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,43 Prozent auf 5.017,91 Zähler und auch die Länderbörsen in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien legten zu.

In New York blieben die Börsen wegen der Trauerfeier für Jimmy Carter geschlossen. Der 39. US-Präsident starb am 29. Dezember, knapp drei Monate nach seinem 100. Geburtstag.

Am Mittwoch war der Dax noch dicht unter sein Rekordhoch gestiegen, das er im Dezember bei etwas über 20.500 Punkten erreicht hatte. Dann hatte er eine Kehrtwende gemacht, nachdem ein Bericht des Fernsehsenders "CNN" erneut Sorgen über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump ausgelöst hatte./ck/he