CDU will mit "Agenda 2030"-Plan Wachstum ankurbeln

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die CDU will mit einem "Agenda 2030"-Programm in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes ziehen, das Firmen und Bürgern Steuererleichterungen und in der Folge hohe Wachstumsquoten verspricht.

"Mit dieser Agenda 2030 setzen wir uns für Deutschland ein wirtschaftspolitisches Zwei-Prozent-Ziel: Wir wollen wieder Wachstumsraten von mindestens zwei Prozent erreichen", heißt es in dem zwölfseitigen Entwurf, der auf der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Hamburg beschlossen werden soll.

In dem Papier rechnet die CDU nicht nur mit der Ampel-Regierung ab, sondern präzisiert ihre Vorstellungen für eine Entlastung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Sie sollen bei der Einkommensteuer deutlich entlastet werden, indem der Anstieg der Tarifstufen abgeflacht und der Grundfreibetrag jährlich erhöht wird. Der sogenannte Spitzensteuersatz soll erst bei 80.000 Euro Einkommen greifen. Der noch existierende Solidaritätszuschlag für höhere Einkommen soll komplett abgeschafft werden. Zudem sollen Überstunden steuerfrei gestellt werden, Rentner und Renterninnen sollen künftig bis zu 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Für Firmen soll etwa die Körperschaftsteuer schrittweise auf zehn Prozent reduziert, die Gewerbesteuer vereinfacht und die Möglichkeit für Abschreibungen ausgebaut werden.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte am Mittwoch auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im bayerischen Kloster Seeon allerdings betont, dass die Steuerentlastungen in vier Jahresschritten bis 2029 erfolgen sollen. Das Niveau der Sozialabgaben soll wieder Richtung 40 Prozent sinken.

Bei der Frage der Gegenfinanzierung sieht das Papier keine Steuerhöhungen vor, sondern verweist vor allem darauf, dass im Bundesetat durch die Überführung des Bürgergelds in eine neue Grundsicherung und eine deutlich härtere Migrationspolitik größere Summen frei würden. Im Rahmen eines Kassensturzes sollten alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden - "insbesondere die während der Ampel-Jahre enorm gestiegenen Subventionen".

Wie schon im Papier der CSU-Landesgruppe in Seeon findet sich auch im Entwurf für den CDU-Bundesvorstand keine Aussage über die Ablehnung oder Unterstützung einer möglichen Reform der Schuldenbremse. Es wird lediglich betont, dass man an der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse und einer Politik stabiler Finanzen festhalten wolle. SPD und Grüne plädieren für eine Reform der Schuldenbremse, um mehr Spielraum für Investitionen oder Verteidigungsausgaben zu erhalten.

Die CDU will Firmen auch durch einen energischen Bürokratieabbau sowie die Senkung der Steuern und Entgelte auf Strom in Höhe von mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde entlasten. Man strebe "eine echte europäische Energieunion anstelle nationaler Alleingänge" an, heißt es in dem Papier. Die Atomenergie wird nicht erwähnt. Investitionen in den Wohnungs- und Straßenbau sollen etwa durch Sonderabschreibungen für bezahlbaren Wohnraum und die Nutzung von privatem Kapital für Verkehrsinfrastruktur angekurbelt werden.

In der Handelspolitik fordert die CDU mehr Freihandelsabkommen nach dem Vorbild des EU-Mercosur-Abkommens - etwa mit Indien und den Asean-Staaten. Mit den USA wird eine "vertiefe Partnerschaft" mit einem umfassenden transatlantischen Wirtschafts-, Handels- und Zukunftsraum angestrebt, zudem soll es neue Energie- und Rohstoffpartnerschaften mit anderen Staaten geben. Um Deutschlands Industrie auch gegen neue Risiken abzusichern, soll es eine "Strategie für Wirtschaftssicherheit" geben, die Teil einer angestrebten neuen Nationalen Sicherheitsstrategie werden soll.

In der Klimapolitik lehnt die CDU nicht nur EU-Strafzahlungen im Jahr 2025 für Autokonzerne ab, die das CO2-Flottenziel nicht erreichen. Die Vorgaben für den CO2-Ausstoß für Konzerne müssten für die Jahre 2025 bis 2035 vollständig überarbeitet werden. "Ziel muss ein schrittweises Auslaufen sein, um Doppelbelastung von Herstellern und Kunden durch Flottenregulierung und den EU-Emissionshandel für den Transport- und Wärmesektor ab 2027 zu vermeiden", heißt es. Wie Kanzler Olaf Scholz setzt sich die CDU-Spitze dafür ein, dass der Zollstreit der EU mit China über den Import von E-Autos möglichst schnell einvernehmlich gelöst wird, um einen Zollkrieg zu vermeiden.

Auf dem CDU-Bundesparteitag am 3. Februar 2025 soll zudem ein Sofortprogramm mit Maßnahmen beschlossen werden, die eine unionsgeführte Bundesregierung mit besonderer Priorität sofort nach Amtsantritt umsetzen will.

