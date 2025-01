IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals entscheidet sich für SLR Consulting für die Erstellung einer Ressourcenschätzung bei dem Vorzeige-Gold- und Antimon-Projekt Trojarová in der Slowakei

IRW-PRESS: Military Metals Corp.: Military Metals entscheidet sich für SLR Consulting für die Erstellung einer Ressourcenschätzung bei dem Vorzeige-Gold- und Antimon-Projekt Trojarová in der Slowakei

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 9. Januar 2025 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Prüfung von drei konkurrierenden Angeboten für die Durchführung von Arbeiten zur Mineralressourcenschätzung auf seinem Vorzeigeprojekt Trojarová, einem Antimon-Gold-Projekt in der Slowakei, abgeschlossen hat.

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, kommentierte: Wir freuen uns sehr, dass wir SLR Consulting (Canada) Ltd. (SLR) ausgewählt haben, um uns bei der Weiterentwicklung unseres Vorzeige-Antimonprojekts zu beraten und zu unterstützen, angefangen bei der Modellierung der historischen Ressource von Trojarová, der Beratung hinsichtlich der Anzahl und Lage der Zwillings- und Infill-Bohrlöcher, die für eine ordnungsgemäße Klassifizierung der Mineralressourcen erforderlich sind, bis hin zur Durchführung einer formellen Mineralressourcenschätzung nach Abschluss der Bohrungen.

SLR ist ein globales Beratungsunternehmen, das Komplettlösungen in vielen Bereichen anbietet. Die Mining Advisory Group (ehemals Roscoe Postle Associates Inc.) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für den Bergbau mit Teams in Toronto, Vancouver, Denver, London und Perth. Zu den Kernberatungsleistungen von SLR im Bergbau gehören geologische, bergbauliche, metallurgische, Abraum- und Umweltberater, die seit mehr als 35 Jahren Kunden auf der ganzen Welt mit Fachwissen und Beratung zur Seite stehen, und zwar über den gesamten Bergbauzyklus hinweg, von der Exploration bis zur Sanierung.

Trojarová wurde vor fast fünfzig Jahren entdeckt und stand zwischen 1983 und 1995 im Mittelpunkt umfangreicher ober- und unterirdischer Erkundungen, darunter 63 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.330 Metern und 1,7 Kilometer unterirdische , die detailliert kartiert und beprobt wurde und in einem mehrbändigen Bericht und einer historischen Ressourcenschätzung mit mehreren Cut-off-Szenarien für Antimon und Gold gipfelte (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Oktober 2024).

Das slowakische technische Team von Miliary Metals hat bereits damit begonnen, alle historischen Bohrprotokolle zu übersetzen und zu transkribieren und alle historischen Daten zu organisieren und zu digitalisieren. Das Management freut sich darauf, SLR unmittelbar nach dieser wichtigen Ressourcenschätzung voranzutreiben.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, VP Exploration von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen in Bezug auf das abgeschlossene endgültige Abkommen sowie auf zukünftige Pläne für Explorationsaktivitäten und Annahmen in Bezug auf die Fortsetzung der weltweiten Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu gehören die Erfüllung der Bedingungen des endgültigen Abkommens, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Antimonversorgung, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich auf beide und zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

