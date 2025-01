Israel: Vermutlich jemenitische Drohnen abgefangen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftabwehr hat am Abend zwei Drohnen abgefangen. Sie seien vermutlich im Jemen gestartet worden, teilte die Armee weiter mit. In dem Kibbuz Gwulot in der Negev-Wüste heulten die Sirenen des Luftalarms und die Menschen mussten Schutzräume aufsuchen. Die zweite Drohne sei über dem Mittelmeer abgeschossen worden, ohne dass es Luftalarm gegeben habe.

Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen bekannte sich zunächst nicht zu den Angriffen. In der Vergangenheit dauerte das meist einige Stunden.

Die islamistische Huthi-Miliz ist wie die Terrororganisation Hamas im umkämpften Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben die Huthi in Solidarität mit der Hamas nach israelischen Angaben rund 40 Raketen und 320 Drohnen abgefeuert. Immer wieder griffen sie auch Handelsschiffe im Roten Meer an./ro/DP/he