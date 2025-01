Italiens Ministerpräsidentin Meloni will zu Trumps Amtseinführung

ROM (dpa-AFX) - Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will am 20. Januar in Washington an der Amtseinführung von Donald Trump teilnehmen. Meloni bestätigte in Rom, dass sie von dem künftigen US-Präsidenten persönlich eine Einladung bekommen hat. Falls es der Terminkalender erlaube, werde sie in die US-Hauptstadt reisen. "Ich würde mich freuen, dabei zu sein." Der Republikaner kehrt am Montag übernächster Woche nach einer Pause von vier Jahren ins Weiße Haus zurück.

Meloni gilt im Kreis der europäischen Regierungschefs als die Ministerpräsidentin mit den engsten Kontakten ins Trump-Lager. Die Vorsitzende der rechten Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) hatte Trump erst am Wochenende in dessen Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida einen Blitzbesuch abgestattet. Er lobte sie dabei als "fantastische Frau"./cs/DP/mis