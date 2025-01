OTS: Berlin Packaging / Berlin Packaging schließt die Übernahme der Rixius AG ...

Berlin Packaging schließt die Übernahme der Rixius AG ab (FOTO) Mailand, Italien (ots) - Die Übernahme stärkt die Präsenz des Unternehmens in Deutschland und erweitert dessen Angebot an Industrieverpackungen Berlin Packaging, der weltweit größte Hybrid Packaging Supplier®, gab heute bekannt, dass er die Übernahme der Rixius AG, einem in Deutschland ansässigen Anbieter, der auf Glas-, Kunststoffverpackungen, Verschlüsse und Zubehör in den DACH- und Benelux-Regionen spezialisiert ist, abgeschlossen hat. Rixius bietet Verpackungslösungen für verschiedene Branchen an, darunter beispielsweise Kosmetik, Nahrungsergänzung, Lebensmittel & Gastro, Pharma sowie Technik & Industrie. Rixius wurde 1879 gegründet und hat sich von einem traditionellen Verpackungsgroßhändler zu einem wertschöpfenden Full-Service-Versorgungspartner mit einem umfassenden Sortiment an hochwertigen Verpackungslösungen entwickelt, der zudem eine Reihe von Serviceleistungen wie Beratung, individuelle Verpackung, Verpackungsgestaltung (z.B. Druck, Etikettierung), Rahmenverträge uvm. anbietet. "Heute haben wir die Übernahme von Rixius abgeschlossen und unsere Position in EMEA weiter gestärkt. Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft unseren beiden Unternehmen eröffnet", sagte Marcel Schröder, Senior Vice President der Region Nord, Berlin Packaging EMEA. "Rixius ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und nun schreiben wir ein neues Kapitel. Unser Team und ich freuen uns darauf, mit Berlin Packaging zusammenzuarbeiten und unser Geschäft weiter auszubauen", kommentierte Wolfgang Luckhardt, CEO von Rixius. Über Berlin Packaging Berlin Packaging ist der weltweit größte Hybrid Packaging Supplier® für Behälter und Verschlüsse aus Glas, Kunststoff und Metall. Das Unternehmen liefert jährlich Milliarden von Artikeln zusammen mit Serviceleistungen hinsichtlich Verpackungsdesign, Finanzierung, Beratung, Lagerung und Logistik für Kunden aus allen Branchen. Berlin Packaging vereint das Beste aus Fertigungs-, Vertriebs- und umsatzsteigernden Dienstleistern. Aufgabe des Unternehmens ist es, das Nettoeinkommen seiner Kunden durch Verpackungsprodukte und Serviceleistungen zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.berlinpackaging.com und https://corporate.berlinpackaging.eu/ . Pressekontakt: mailto:berlinpackagingPR-ITA@omnicomprgroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122384/5945609 OTS: Berlin Packaging