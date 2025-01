Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Trumps Nato-Ziel

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" kommentieren die Diskussion um Donald Trumps Forderung nach einem Fünf-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben:

"Waffen bedeuten einerseits Schutz, anderseits lösen sie Ängste aus. Menschen können sterben, womöglich sind es die eigenen Soldaten in einem Einsatz irgendwo auf der Welt. Das zu thematisieren, passt aber offenbar nicht zum Selbstbild vieler Spitzenpolitiker. Es könnte als Schwäche ausgelegt werden, was in Wahrheit charakterliche Stärke wäre. Das Versäumnis hat Folgen. Die "Zeitenwende" wurde nicht mit Leben erfüllt, allenfalls das Finanzielle ist einigermaßen geklärt. Was seine Bereitschaft darüber hinaus angeht, also notfalls zu töten und zu sterben, ist Deutschland noch nicht mit sich im Reinen. US-Präsident Donald Trump hat da nur einen entzündeten Nerv getroffen und nicht etwa eine neue Debatte entfacht."/yyzz/DP/men