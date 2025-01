Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Scholz/Trump-Kritik

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälischen Nachrichten" kommentieren die außenpolitischen Äußerungen von Olaf Scholz gegenüber dem designierten US-Präsidenten Donald Trump:

"Der kühle Norddeutsche Olaf Scholz zeigt außenpolitisch überraschend klare Kante. Noch vor Donald Trumps Amtsantritt weist der Bundeskanzler - offenbar im Auftrag mehrerer EU-Länder - den gefährlich irrlichternden künftigen US-Präsidenten in die Schranken. Denn Trump äußert im Dauertakt Ansprüche auf Kanada, den Panama-Kanal und Grönland. Ob er nur provoziert oder es ernst meint? Fest steht: Es ist in den aktuellen Krisenzeiten bedrohlich und unverantwortlich. Während Emmanuel Macron in Paris bereits mehrfach auf den US-Wahlsieger zugegangen ist, scheint Scholz im Kanon der verbliebenen starken EU-Stimmen nun die Rolle des Trump-Gegenspielers zuzukommen. Gewollte Nebeneffekte im Wahlkampf für ihn eingeschlossen."