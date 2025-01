Aktien New York: Deutliche Verluste - US-Arbeitsmarkt nährt Zinssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestiegene Zinssorgen nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht haben am Freitag die New Yorker Börsen unter Druck gesetzt. Eine dreiviertel Stunde nach dem Handelsstart sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,33 Prozent auf 42.067,38 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,70 Prozent auf 5.817,67 Punkte. Beim technologiewertelastigen Nasdaq 100 stand gar ein Abschlag von 2,13 Prozent auf 20.729,03 Zähler zu Buche.

Für die verkürzte Börsenwoche steuern Dow und Nasdaq 100 damit auf Verluste von 1,6 beziehungsweise 2,8 Prozent zu. Am Donnerstag hatte wegen des Trauertags zu Ehren des verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel in New York stattgefunden.

In den USA war im Dezember die Beschäftigung stärker gestiegen als gedacht und die Arbeitslosenquote überraschend etwas gefallen. Die US-Notenbank Fed habe daher vorerst keinen Grund, die Zinsen weiter zu senken, sagte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel./gl/he