GNW-News: Universell einsetzbare Soft-Robotik erregt auf der CES mit vielseitigen Anwendungen Aufmerksamkeit

^LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robotik ist auch in diesem Jahr

wieder ein Highlight auf der CES gewesen. Neben den üblichen humanoiden und Haushalts-Servicerobotern stellte Wisson Robotics, ein chinesisches Innovationsunternehmen, der Welt die neueste universelle Soft-Robotik- Technologie und die neuesten Produkte aus diesem Bereich vor. Am Stand von Wisson Robotics führten eine Reihe von Drohnen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die mit Soft-Robotik ausgestattet waren, Live- Demonstrationen durch und zogen eine große Menge an Zuschauern an. Diese innovativen Roboterformen und Anwendungsszenarien haben bei den Besuchern große Aufmerksamkeit erregt und zu zahlreichen Anfragen geführt. Laut Angaben der Mitarbeiter wurden diese Flugroboter und automatisierten Laderoboter auf der Grundlage der flexiblen Pliabot®-Technologie entwickelt und haben Kunden in über 100 Ländern, Regionen und Städten mit umfangreichen Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Höhenreinigung, intelligentes Laden, Energieerhaltung, Notfallrettung und Umweltschutz unterstützt. Zum Beispiel kann das Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System, das von einem flexiblen Kardangelenk angetrieben wird, eine selbstanpassende Balance, eine flexible Kollisionspufferung und eine Mehrwinkeleinstellung erreichen und bietet so eine beispiellose Rundumsicherheit und die Möglichkeit, aus nächster Nähe zu arbeiten. Es eignet sich für die Reinigung der Außenwände von Gebäuden, Türmen und anderen hohen Bauwerken und verbessert die Effizienz herkömmlicher manueller Verfahren erheblich, während die Sicherheit der Bediener gewährleistet ist. Das AP30-N1 Aerial Pliabot® Manipulator System, das mit einem flexiblen Arm ausgestattet ist, der sich über einen großen Bereich ausdehnen und in mehreren Winkeln flexibel drehen lässt, ist leicht, hat eine hohe Tragfähigkeit und gewährleistet eine sichere Interaktion. Es ermöglicht präzises Greifen, Platzieren und Probenahme aus der Luft und stattet herkömmliche Drohnen mit präzisen Betriebsfähigkeiten und Anpassungsfähigkeit an die Umgebung aus, um den vielfältigen und risikoreichen Anforderungen des Flugbetriebs gerecht zu werden. Der Monos CF1 Pliabot® Automatic Charging Robot, der auf der neuen Generation der flexiblen bionischen Muskeltechnologie basiert, simuliert die flexiblen Bewegungen und interaktiven Eigenschaften menschlicher Arme vollständig, ermöglicht eine menschenähnliche Interaktionssicherheit und bietet bahnbrechende Kostenvorteile. Er eignet sich für den großflächigen kommerziellen Einsatz und gibt neue Impulse für die Verbesserung intelligenter Fahrerlebnisse und die Entwicklung der Branche für mit neuen Energien angetriebenen Fahrzeugen.