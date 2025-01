Brände in Los Angeles: Bereits 15.000 Hektar Land verbrannt

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles sind in den vergangenen Tagen bereits mehr als 15.000 Hektar Land in Flammen aufgegangen. Von derzeit sechs verschiedenen Feuern seien nur zwei - das sogenannte Hurst-Feuer und das Lidia-Feuer - größtenteils unter Kontrolle, teilte die Brandschutzbehörde Cal Fire mit. Die weitaus heftigsten Brände, das "Palisades Fire" im Stadtteil Pacific Palisades und das "Eaton Fire" nahe Pasadena, konnten hingegen bislang nur zu acht beziehungsweise drei Prozent eingedämmt werden./cfn/DP/mis